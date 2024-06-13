حماس: تعديلاتنا على مقترح وقف إطلاق النار "ليست كبيرة"

قال قيادي كبير من حماس لـ"رويترز"، الخميس، إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة "ليست كبيرة، وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وكانت مجلة كشفت تفاصيل عن التعديلات التي طالبت حركة حماس بإجرائها ومن بينها أن يكون هناك دور لـ"الأونروا" والأمم المتحدة، إضافة إلى انضمام الصين وروسيا وتركيا إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر كـ"جهات ضامنة" للاتفاق، مع الموافقة على خطة لإعمار غزة خلال 3-5 سنوات.

وتتمسك حماس برفع الحصار عن قطاع غزة والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي والوقف المؤقت ثم التام لإطلاق النار.

وتشترط ضمانات مكتوبة بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من قطاع غزة، للموافقة على الاقتراح الذي يتضمن ثلاث مراحل، بحسب الخطة المقدمة من واشنطن.