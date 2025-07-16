واشنطن تدعو إلى الحوار ووقف إطلاق النار في السويداء

دعا المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا الأربعاء، إلى التراجع خطوة للوراء والتفاوض من أجل وقف إطلاق النار بمدينة السويداء السورية، وندد بالعنف ضد المدنيين.

وكتب توم بارّاك على إكس: "نندد بشدة بالعنف ضد المدنيين في السويداء. نقطة توقف. على جميع الأطراف التراجع خطوة للوراء والانخراط في حوار هادف يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويجب محاسبة الجناة".

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يأتي ذلك، بالتزامن مع دخول إسرائيل على خط المواجهة بين القوات الحكومية ومسلحين دروز في مدينة السويداء.

واستهدف الطيران الإسرائيلي السويداء والعاصمة دمشق.

واندلعت الاشتباكات الأحد في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين مسلحين دروز وآخرين من البدو السنة على خلفية عملية خطف.

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ومع احتدام المواجهات، تدخلت القوات الحكومية بهدف فض الاشتباكات، وانتشرت الثلاثاء في مدينة السويداء.