لحظات تحبس الأنفاس.. غزّي ينقذ ابنة شقيقه بعد 30 ساعة تحت الأنقاض (صور)

معدات بدائية

وزاد عم الطفلة، "وصلنا إلى المنزل وكان عبارة عن كومة من الركام، وبدأت بمحاولة التواصل مع ابنة شقيقي وبصعوبة رن جرس الهاتف، فأخبرتها على الفور أن معي طواقم الدفاع المدني والإسعاف بجانب البيت، وألّا تقلق، وسنقوم بإنقاذها، فطلبت منها أن تحدد أين كان مكانها في البيت قبل القصف، فأخبرتني أنها كانت في المطبخ، فأشرت لطواقم الإسعاف والدفاع المدني بأن المطبخ يقع في هذا الجانب".

وأوضح حمادة أن المعدات بدائية جدًا مقارنة بحجم الدمار الهائل، وتشاورنا كيف يمكن أن نصل إلى طفلة أخي "حلا"، فأصبحت أنادي عليها من فوق ركام المنزل لعلها ترشدني بصوتها إلى مكانها، ولكن دون جدوى فقد كانت أسفل أطنان من الركام وصوتها النحيل يكاد ينقطع في منتصف الطريق.

ثقب النجاة

ولفت،: "مرت خمس ساعات، ونحن نحاول أن نجد الثقب الذي يمكننا من خلاله الوصول إلى "حلا" ولكن دون جدوى، كان الوقت فجراً والمنطقة مظلمة، فقررنا الانتظار حتى الصباح، وبالفعل مع شروق الشمس استأنفنا العمل، وأعدت محاولة الاتصال بـ"حلا" ولكن رن جرس الهاتف ولم تجب "حلا"، كاد الحزن أن يأكلني، فأعدت الاتصال مرة أخرى دون جدوى، حيث حاولت أكثر من 10 مرات دون جدوى".

وأكمل عم الطفلة "حلا": "جثوت على ركبتي كالطفل الصغير الذي أخذوا منه لعبته وانفجرت بالبكاء؛ إذ اعتقدت أنها قد فارقت الحياة، وأنني لم أستطع انقاذها، بعد أن كنت قد اقتربت من الوصول إليها، وأخبرتني الطواقم أن عليها العودة إلى العمل وستعود لانتشال جثامين الشهداء لاحقًا، لكنها ستذهب لمحاولة انقاذ حياة آخرين، واستسلمت لحديثهم، وعدت مكسور الخاطر، والحزن يملأ قلبي، بعد أن أبادت الطائرات الحربية عائلة شقيقي بالكامل، وعدت إلى المنزل دون شيء أستطيع أن أخبرهم به سوى "حسبنا الله ونعم الوكيل".