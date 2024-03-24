ميليشيا الحوثي تستهدف ناقلة نفط صينية قبالة اليمن
أعلن الجيش الأمريكي أنّ ميليشيا الحوثي هاجمت يوم أمس السبت ناقلة نفط صينيّة بصواريخ بالستيّة أصاب أحدها السفينة قبالة سواحل اليمن، حيث تتزايد هجمات المتمرّدين المدعومين من إيران ضدّ سفن تجاريّة.
وقالت القيادة العسكريّة الأمريكيّة الوسطى "سنتكوم" في بيان عبر منصّة "إكس"، إنّ السفينة هوانغ بو التي ترفع علم بنما وتملكها وتُشغّلها الصين أصدرت نداء استغاثة لكنّها لم تطلب المساعدة.
وأضاف البيان وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقد استأنفت السفينة مسارها".
وقالت سنتكوم وهيئة عمليّات التجارة البحريّة البريطانيّة "يو كاي إم تي أو"، إنّ حريقا اندلع على متن السفينة لكنه أخمِد في غضون 30 دقيقة.
وفي وقت لاحق، أفاد موقع مراقبة الحركة البحريّة "مارين ترافيك" بأنّ السفينة غادرت البحر الأحمر إلى خليج عدن، متّجهة بحسب شركة الأمن البحري "أمبري" نحو وجهتها التالية ميناء نيو مانغالور في الهند.
ووقع الهجوم على بُعد 23 ميلا بحريا غرب مدينة المخا، وفقا لهيئة عمليّات التجارة البحريّة البريطانيّة، فيما لم تعلن أيّ جهة حتى الآن تبنّيه.
وذكرت سنتكوم أنّ المتمرّدين الحوثيّين أطلقوا أربعة صواريخ بالستيّة مضادّة للسفن باتّجاه البحر الأحمر بالقرب من السفينة هوانغ بو، قبل أن يصيبوها بصاروخ خامس، مشيرة إلى أنّ "الحوثيّين هاجموا السفينة إم في هوانغ "بو" رغم أنّهم قالوا سابقا إنّهم لن يهاجموا السفن الصينيّة".
وشنّ المتمرّدون المدعومون من إيران والذين يُسيطرون على جزء كبير من ساحل اليمن المطلّ على البحر الأحمر، عشرات الهجمات بصواريخ ومسيّرات ضدّ سفن تجاريّة خلال الأشهر الأربعة الماضية، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزّة، كما تقول الميليشيا.