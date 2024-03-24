ميليشيا الحوثي تستهدف ناقلة نفط صينية قبالة اليمن

أعلن الجيش الأمريكي أنّ ميليشيا الحوثي هاجمت يوم أمس السبت ناقلة نفط صينيّة بصواريخ بالستيّة أصاب أحدها السفينة قبالة سواحل اليمن، حيث تتزايد هجمات المتمرّدين المدعومين من إيران ضدّ سفن تجاريّة.

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكيّة الوسطى "سنتكوم" في بيان عبر منصّة "إكس"، إنّ السفينة هوانغ بو التي ترفع علم بنما وتملكها وتُشغّلها الصين أصدرت نداء استغاثة لكنّها لم تطلب المساعدة.

وأضاف البيان وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقد استأنفت السفينة مسارها".