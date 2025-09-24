خلال اعترافه بدولة فلسطين.. ماكرون يستشهد بمحمود درويش (فيديو)

لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنظار باستشهاده بالشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش في معرض اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية خلال خطابه في الأمم المتحدة بمناسبة مؤتمر "حل الدولتين".

وقال ماكرون: "هذا الاعتراف تأكيد على أن الشعب الفلسطيني ليس شعبا زائدا عن الحاجة بل هو الشعب الذي لا يقول وداعا لأي شيء، كما قال محمود درويش، شعب قوي بتاريخه وبجذوره وبكرامته".

وحمل حديث ماكرون بعدا إنسانيا وثقافيا إلى جانب القرار السياسي، حيث ربط بين الاعتراف بدولة فلسطين والمعنى الإنساني العميق لأشعار درويش.

واعتبر مراقبون أن الاستشهاد لم يكن عفويا، بل جاء ليؤكد أن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين يتجاوز البعد الدبلوماسي إلى البعد الثقافي والرمزية الفلسطينية العالمية.

وقد نال اقتباس ماكرون من قصيدة درويش ترحيبا من الحضور ونال تفاعلا ورسائل دعم واسعة، في لحظة وصفت بالتاريخية والرمزية تواكب حدث الاعتراف بدولة فلسطين.

ويعد محمود درويش أحد أبرز شعراء فلسطين والعالم العربي، ورمزا للمقاومة الفلسطينية والشعر الإنساني المعاصر.