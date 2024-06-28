النواب الأمريكي يتبنى قانوناً يمنع استخدام بيانات وزارة الصحة في غزة

في تحرك جديد لمجلس النواب الأمريكي، أقر مشروع قانون يمنع مشاركة وزارة الخارجية بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة حول عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية، وفق الأناضول.

وخلال عملية التصويت، وافق المجلس على مشروع القانون، الذي يهدف إلى منع مشاركة بيانات وزارة الصحة في غزة من قبل الخارجية الأمريكية، بأغلبية 269 صوتًا بـ "نعم" مقابل 144 صوتًا بـ "لا".

ولكي يصبح المشروع قانونا ويدخل حيز التنفيذ، يجب أن يُصَوَّت عليه أيضا مجلس الشيوخ الأمريكي.