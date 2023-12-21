تصعيد على الحدود.. مقتل سيدة في جنوب لبنان وإصابة 5 مستوطنين إسرائيليين

شهدت جبهة جنوب لبنان، اليوم الخميس، تصعيدًا في تبادل القصف على جانبي الحدود، أسفر عن مقتل سيدة مُسنّة وجرح زوجها في الغارات الإسرائيلية على مارون الراس، وجرح 5 إسرائيليين في قصف صاروخي لميليشيات حزب الله.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المصابين الخمسة أصيبوا في مستوطنتي أفيفيم ودوفيف، وأشارت إلى سقوط 5 صواريخ على مستوطنة مرغليوت في إصبع الجليل.

كما تعرضت مستوطنة مسكافعام لإطلاق صواريخ من لبنان.

واستهدفت ميليشيات حزب الله كذلك ثكنة راميم وتجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيطها، وموقع الجرداح.

كما نفذت هجومًا جويًا بثلاث مسيّرات انقضاضية دفعة واحدة على تجمعات إسرائيلية مستحدثة خلف مواقعها في مزارع شبعا.