سجن 18 ضابطاً عراقياً لامتناعهم عن حماية سفارة السويد

قضت محكمة عراقية، الأربعاء، بسجن 18 ضابط شرطة، بعد إدانتهم بالتقاعس عن منع محتجين من إضرام النار في السفارة السويدية في بغداد، في يوليو/تموز، اعتراضا على مناسبة مزمعة لإشعال النار بنسخة من المصحف في ستوكهولم.

وجاء في نسخة من الحكم حصلت عليها رويترز، وأكدها مسؤولان في وزارة الداخلية، أن "محكمة في بغداد أصدرت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات، أمس الثلاثاء".

وجاء في الحكم أن ضباط الشرطة أدينوا "لامتناعهم عن القيام بواجباتهم الموكلة إليهم في حماية السفارة السويدية، ومنع الأشخاص الذين قاموا باقتحامها وحرقها، كونه من ضمن الواجبات الأساسية المناطة بهم".

وتقول الوثيقة إن الحكم وفترات السجن قابلة للاستئناف.