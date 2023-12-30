نائب ووزير سابق لـ"إرم نيوز": حزب الله يصادر إرادة الشعب اللبناني
أكد النائب عن حزب الكتائب اللبناني والوزير السابق سليم الصايغ، اليوم السبت، أن ميليشيا حزب الله تؤثر سلبا على إرادة الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وأشار الصايغ، في حديث خاص لـ "إرم نيوز"، إلى أن أهالي الجنوب اللبناني أصبحوا أكثر تعرضًا من أي وقت مضى للقصف والتهديد دون حماية فعّالة، معتبرًا أن حزب الله قد تجاوز القرار الدولي 1701، وألغى دور قوات "اليونيفيل" في الجنوب.
وأكد الصايغ، النائب السابق لرئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، أن ميليشيا حزب الله تعمل لمصلحة إيران بدلاً من تحقيق المصالح الوطنية، داعياً إلى ضرورة نزع سلاح الحزب وإنهاء تأثيره السلبي على الدولة اللبنانية.
وفيما يلي نص الحوار:
ما رأيك في الجبهة المفتوحة في الجنوب اللبناني؟
تعد جبهة الجنوب، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، تحديًا لاستقرار لبنان ورفاهية أهله، دون أن تحمل أي مكاسب للقضية الفلسطينية أو اللبنانية.
لقد دفع لبنان ثمنًا باهظًا من أجل استراتيجيات فاشلة لتحرير الأراضي من التدخلات الخارجية.
كيف يجب أن يكون شكل الرهان؟
يجب أن يتم التركيز على استراتيجية داخلية تتضمن وحدة الموقف وتوجيهًا فلسطينيًا لتحقيق السيادة وضمان حل الدولتين. لا يجب أن نتدخل كلبنانيين في توجيه شعب فلسطين بخياراته وكيفية التحرير.
من الضروري أن يكون لدى الفلسطينيين الحق في إقامة دولة فلسطينية على أرضهم، ولكن لا يجب أن يستخدم أحد الأراضي اللبنانية لتحقيق أهدافه السياسية على حساب استقرار لبنان.
ما يقوم به حزب الله هو استحواذ على إرادة الشعبين اللبناني والفلسطيني. لقد تجاوز مرحلة الدفاع عن النفس وأعلن من البداية نيته فتح الجبهة وشن هجمات صاروخية دعمًا لأجندته الخاصة.
ماذا يعني ذلك، وماذا عن القرار الأممي 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله؟
هذا يعني أن هناك إعلانًا للحرب من جهة واحدة، ويؤدي ذلك إلى إلغاء القرار الدولي 1701 وتخلي اليونيفيل عن دورها في الجنوب. الأهالي في الجنوب أصبحوا الآن بلا حماية وبلا دعم من دولتهم، وهم يواجهون تهديدات مستمرة.
إذا قررت إسرائيل احتلال لبنان، فإن لدينا الحق الطبيعي في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة. وإذا قرر حزب الله استنزاف إسرائيل وفتح جبهات متعددة، يجب على جميع الأطراف الوطنية تحمل مسؤولياتها في مواجهة هذا التحدي.
إن رفض لبنان المشاركة في الحرب والتمسك بالسلم يضع الشراكة الوطنية في مواجهة اختبار تاريخي. لذلك، يتعين علينا الآن مواجهة المشهد الحالي كجيل لبناني جديد يستعد لصفحة جديدة من التحديات، وهذا ما يجب تجنبه.