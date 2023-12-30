نائب ووزير سابق لـ"إرم نيوز": حزب الله يصادر إرادة الشعب اللبناني

وأكد الصايغ، النائب السابق لرئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، أن ميليشيا حزب الله تعمل لمصلحة إيران بدلاً من تحقيق المصالح الوطنية، داعياً إلى ضرورة نزع سلاح الحزب وإنهاء تأثيره السلبي على الدولة اللبنانية.

وفيما يلي نص الحوار:

ما رأيك في الجبهة المفتوحة في الجنوب اللبناني؟

تعد جبهة الجنوب، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، تحديًا لاستقرار لبنان ورفاهية أهله، دون أن تحمل أي مكاسب للقضية الفلسطينية أو اللبنانية.

لقد دفع لبنان ثمنًا باهظًا من أجل استراتيجيات فاشلة لتحرير الأراضي من التدخلات الخارجية.

كيف يجب أن يكون شكل الرهان؟

يجب أن يتم التركيز على استراتيجية داخلية تتضمن وحدة الموقف وتوجيهًا فلسطينيًا لتحقيق السيادة وضمان حل الدولتين. لا يجب أن نتدخل كلبنانيين في توجيه شعب فلسطين بخياراته وكيفية التحرير.

من الضروري أن يكون لدى الفلسطينيين الحق في إقامة دولة فلسطينية على أرضهم، ولكن لا يجب أن يستخدم أحد الأراضي اللبنانية لتحقيق أهدافه السياسية على حساب استقرار لبنان.