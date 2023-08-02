"الحرية والتغيير" تكشف عن ترتيبات لحوار سوداني في إثيوبيا

كشف ياسر عرمان، المتحدث باسم "قوى الحرية والتغيير" السودانية، اليوم الثلاثاء، عن ترتيبات لعقد حوار وطني سوداني يوم 25 أغسطس/آب الجاري، في إثيوبيا.

وبحسب عرمان، سيعقد الاجتماع في مقر رئاسة الاتحاد الأفريقي في العاصمة "أديس أبابا" لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد؛ بسبب الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وأكد عرمان أن السودان بحاجة لحوار يخاطب جذور الأزمة التاريخية ويعالج قضايا المواطنة بلا تمييز، والوحدة في التنوع واستدامة السلام والتنمية والديمقراطية، وبناء جيش قومي لا يتبع لأي حزب.