محللون: التصعيد الأخير ضد إسرائيل "بروفة" لحرب إقليمية

تصعيد لا نهاية له

وقال الكاتب والمحلل السياسي يوني بن مناحم، في تقرير نشره موقع "نيوز1" العبري، إن "التصعيد ضد إسرائيل من عدة جبهات، وفي نفس الوقت خلال شهر رمضان، تم تنسيقه مسبقًا من قبل المنظمات التابعة لإيران، وليس من الواضح كيف ومتى سينتهي، لكن مسؤولًا كبيرًا في حماس يقدّر أن الأمر بروفة عامة لهجوم إيراني سيؤدي لاحقًا أيضًا إلى حرب إقليمية".

وأضاف أن "مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية يقدّرون أن إيران تخطط لشن هجوم كبير على إسرائيل في الوقت الذي تختاره من خلال شركائها التابعين لها دون بصمات ودون تجريم نفسها، حتى لا يكون لإسرائيل عذر لمهاجمتها".

وأشار إلى أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد حاليًا ليوم القدس العالمي، الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان، خشية من أن تحاول إيران والمنظمات التابعة لها مفاجأة إسرائيل". لافتًا إلى أن "البروفة الإيرانية العامة تهدف إلى اختبار الجاهزية العملياتية والكفاءة للعناصر المنتمية لها، ووسائل الاتصال والتنسيق بينها استعدادًا للمواجهة مع إسرائيل، كما تفحّص طرق الرد الإسرائيلي لمحاولة إيجاد نقاط ضعف إسرائيل".

وأكد التقرير العبري، أن الأمين العام لحزب الله هو المقاول التنفيذي لـ"الحرس الثوري" الإيراني، الذي يدير حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى اللواء إسماعيل قآاني، قائد فيلق القدس الإيراني في العراق وسوريا واليمن.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد ذكرت، في 9 أبريل/ نيسان، أن الحرس الثوري يخطط أيضًا لمهاجمة السفن المملوكة لإسرائيل في الخليج العربي وبحر العرب، ردًا على مقتل ضابطين إيرانيين في سوريا من قِبل إسرائيل، لذلك أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غواصة نووية "فلوريدا يو أس ائيه" في منطقة البحر الأحمر لردع إيران عن شن هجمات جديدة في المنطقة.