السعودية توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات بناءً على مبادرة 2021

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، دعوة لوفد من صنعاء اليمنية لزيارة المملكة لاستكمال اللقاءات والنقاشات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن الدعوة تأتي "امتدادًا للمبادرة السعودية التي أعلنت، في مارس 2021 م، واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي .. وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023 م".

وتأتي الدعوة كذلك "استمرارًا لجهود المملكة، وسلطنة عُمان، للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية"، بحسب البيان السعودي.