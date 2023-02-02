السلطة الفلسطينية تدفع جزءا من رواتب موظفيها للعام الثاني على التوالي

قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها ستدفع جزءا من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يناير كانون الثاني الماضي، لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للسنة الثانية على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان، "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو يوم الأحد القادم وذلك بنسبة 85% وبحد أدناه 2000 شيقل".