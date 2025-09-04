الجيش الإسرائيلي يصادق على "خطة طوارئ" تتيح نقل قواته من غزة إلى الضفة

صادق الجيش الإسرائيلي على "خطة طوارئ" تتيح نقل قوات إلى الضفة الغربية من جبهات أخرى إذا وقعت هجمات فيها خلال أيلول/سبتمبر الجاري، ردًا على تطبيق خطة "الضم"، بحسب ما ذكرت "القناة 14".

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أخيرًا، إعادة تفعيل مخطط استيطاني عبر إقامة مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها "ستدفن" فكرة الدولة الفلسطينية.

ووفق القناة الإسرائيلية، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي آيال زامير، على الخطة التي تشمل نقل فرق عسكرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما يشمل عتادًا عسكريًا مثل الدبابات وناقلات الجند.

وأشارت إلى أن الخطة قد تصل لتجميد العملية العسكرية في قطاع غزة لحشد موارد الجيش للتحرك عسكريًا في الضفة الغربية، إذا "حدث سيناريو تصعيد كبير، وهجمات ضد إسرائيليين".

وقالت: "المؤسسة الأمنية في إسرائيل تتعامل مع شهر سبتمبر/أيلول الجاري باعتباره شهرًا حاسمًا"، إذ من المقرر أن تتوجه فلسطين بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الجمعية للعامة الأمم المتحدة.

وأضافت: "إذا حدثت تطورات ميدانية كبيرة بالتزامن مع هذه التطورات السياسية، سيتم تعليق العملية العسكرية في غزة، ونقل فرق من الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية".

ونقلت القناة عن مسؤول عسكري قوله: "سنمنع حدوث انتفاضة سكاكين أخرى، ولن نقبل تكرار سيناريو هجوم سبعة أكتوبر في الضفة، ونستعد لجميع السيناريوهات الأكثر تطرفًا، وسنتعامل بكل قوة مع أي تهديد".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في نقاش مع قادة الجيش: "نريد الحفاظ على الاستقرار، ولكن إذا انقلبت الأمور في الضفة الغربية، وإذا وجه الفلسطينيون (حماس والسلطة الفلسطينية) أسلحتهم ضدنا، فسنخوض حربًا حاسمة، ولن نسمح بانتفاضة أخرى".

وأضاف "سيكون رد الجيش الإسرائيلي حازمًا ومختلفًا تمامًا، مهما كان الثمن".