السودان.. البرهان يدعو القوى السياسية والوطنية لتقديم تنازلات

وقال البرهان: "نحن ابتدرنا العملية السياسية وملتزمون بها حتى نخرج البلاد إلى بر الأمان،" مشيرًا إلى "وجود متاريس هنا وهنالك، وتعنت مخالف لرغبات الشعب السوداني"، على حد تعبيره.

وشدد البرهان على "ضرورة أن يضع الجميع أيديهم مع بعض حتى يتم العبور بأمان من هذه المرحلة الانتقالية"، مؤكدًا: "لن يستطيع شخص بمفرده تحقيق ذلك".

وجدد البرهان موقف المؤسسة العسكرية بعدم السماح بالرجوع للوراء وإلى ما قبل 11 أبريل 2019، مبشرًا بـ"قرب التوصل إلى اتفاق يعبر عن كتلة انتقالية كبيرة ومتماسكة تمضي بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها".