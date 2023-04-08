السودان.. البرهان يدعو القوى السياسية والوطنية لتقديم تنازلات
دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، القوى السياسية والوطنية في بلاده "تغليب المصلحة الوطنية بتقديم تنازلات متبادلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والعيش الكريم"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكد البرهان، خلال كلمته على مأدبة إفطار رمضانية، الجمعة، أقامها عضو المجلس الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا في أم درمان، عدم وجود أي سبب للصراع الحالي، مضيفًا: "نريد أن نعمل سويًا من أجل انتقال سياسي حقيقي يشعر به الشعب".
وقال البرهان: "نحن ابتدرنا العملية السياسية وملتزمون بها حتى نخرج البلاد إلى بر الأمان،" مشيرًا إلى "وجود متاريس هنا وهنالك، وتعنت مخالف لرغبات الشعب السوداني"، على حد تعبيره.
وشدد البرهان على "ضرورة أن يضع الجميع أيديهم مع بعض حتى يتم العبور بأمان من هذه المرحلة الانتقالية"، مؤكدًا: "لن يستطيع شخص بمفرده تحقيق ذلك".
وجدد البرهان موقف المؤسسة العسكرية بعدم السماح بالرجوع للوراء وإلى ما قبل 11 أبريل 2019، مبشرًا بـ"قرب التوصل إلى اتفاق يعبر عن كتلة انتقالية كبيرة ومتماسكة تمضي بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها".
وقال إن "صبر قادة المؤسسة العسكرية وتحملها الكثير من العراقيل ربما يفسره البعض بالضعف، ولكننا نصبر من أجل تحقيق طموحات الشعب السوداني، وهدفنا أن نقود البلاد إلى دولة ديمقراطية مدنية كاملة يكون الجيش فيها بعيدًا عن السياسة، وواجبه فقط حماية الوطن".
وأوضح رئيس مجلس السيادة أنه "في حال فشل الجميع بتحقيق أكبر كتلة من التوافق الوطني تقود البلاد والتغيير، يجب علينا إفساح المجال لآخرين من أبناء الوطن، وأن نغادر جميعًا المشهد السياسي، لأننا ضيعنا 4 سنوات، نكرر فيها نفس الحديث، ولانرضى بقبول الآخر".