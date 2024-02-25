السجن 6 أشهر للقيادي بـ"جبهة الخلاص" التونسية جوهر بن مبارك

قضت محكمة تونسية بسجن المعارض اليساري جوهر بن مبارك الموقوف منذ فبراير 2023، ستة أشهر على خلفية تصريحات انتقد فيها تنظيم الانتخابات، وفقا لما ذكر محاميه عياشي الهمامي.

وبن مبارك من مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيس في تونس، وهو موقوف على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".

وصدر الحكم على خلفية انتقاده الانتخابات التشريعية للعام 2022.

وأدين أستاذ القانون الدستوري بموجب "المرسوم عدد 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وقال محاميه لوكالة فرانس برس إن بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام، "لم يتمكن، بسبب حالته الصحية، من الانتقال إلى المحكمة الابتدائية وحضور الجلسة".

وأضاف الهمامي "رفع القاضي الجلسة للنظر في طلب التأجيل الذي قدمه الدفاع، لكنه أصدر حكمه الذي لم نعلم به إلا السبت"، لافتا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم.