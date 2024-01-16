الإمارات.. الشيخ عبدالله آل حامد رئيسًا للمكتب الوطني للإعلام

وذكرت "وام"، على موقعها الإلكتروني، أنه "ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره".

والشيخ عبد الله آل حامد، من مواليد إمارة أبوظبي في العام 1973، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ماريل هيرست - أوريغون، بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيـا - أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة.

شغل الشيخ آل حامد عددًا من المناصب من بينها منصب رئيس دائرة الصحة وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعضو اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي فيها، وعمل وكيلًا لوزارة الخارجية، كما كان يشغل موقع مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية.