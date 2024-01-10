لقاء مرتقب يجمع الحلو وحمدوك لبحث وقف الحرب بالسودان

استجابت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبدالعزيز الحلو، الأربعاء، بالموافقة على دعوة قدمتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، للقاء يبحث سبل وقف الحرب وبناء الدولة السودانية.

وقالت الحركة الشعبية في تصريح صحفي، وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إنها "تلقت دعوة رسمية - بتاريخ الـ4 من يناير/ كانون الثاني الحالي، من الدكتور عبد الله آدم حمدوك، لعقد اجتماع عاجل مع قيادة الحركة، للجلوس في نقاش عميق حول سبل العمل المشترك بين قوى الثورة لوقف الحرب وتأسيس الدولة السودانية وتطوير تفاهمات في هذا السياق تمكن من العمل معًا لبلوغ هذه الغايات".

وأشادت الحركة بنهج تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، كآلية لمعالجة جذور المشكلة السودانية، قائلة إنها "ترحب بالجلوس مع أي طرف أو جهة أو قوى ترغب في إنهاء معاناة السودانيين المستمرة منذ عهود بعيدة".

واقترحت الحركة أن تشمل أجندة النقاش مع حمدوك قضايا "الهوية الوطنية والوحدة الطوعية، علاقة الدين بالدولة، التحوُّل الديمقراطي، نظام الحكم، المشاكل الاقتصادية، المحاسبة التاريخية، والترتيبات الأمنية".

وأضافت أنه "للوصول إلى حل نهائي وشامل لحروب السودان لا بدَّ من مناقشة المشكلات السودانية من جذورها".

وكانت "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" أرسلت خلال الأيام الماضية خطابات لعدد من القوى السياسية والمسلحة السودانية، تطلب فيها اجتماعات مباشرة وعاجلة لبحث سبل وقف وإنهاء الحرب وبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تتصدى لهذه المهمة.