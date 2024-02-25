قتيلان من "حزب الله" بقصف إسرائيلي استهدف شاحنة في سوريا

قتل عنصران من ميليشيا حزب الله فجر الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف شاحنة في سوريا قرب الحدود مع لبنان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى وقع الحرب في قطاع غزة، كثّفت إسرائيل وتيرة الغارات التي تشنها في سوريا، حيث تستهدف بشكل خاص مجموعات موالية لطهران، بينها ميليشيا حزب الله.

وأورد المرصد "استهدفت إسرائيل بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية-اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق".

وأسفر القصف عن "مقتل عنصرين على الأقل من حزب الله"، وفق المرصد.

ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر القصف، في وقت لم ينع حزب الله أيا من عناصره بعد.

وتتعرض مناطق في سوريا، خصوصاً دمشق وريفها، لضربات إسرائيلية بشكل متكرر، طال آخرها شقة في مبنى سكني في منطقة كفرسوسة؛ ما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهم غير سوريين، وفق المرصد.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيس أهدافاً إيرانيّة وأخرى لميليشيا حزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.