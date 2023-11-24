جنود إسرائيليون في غزة يحتفون بوقف القتال مع حماس

لفتت صور لجنود إسرائيليين على حدود غزة وفي مواقع تمركزهم الجديدة خارج مناطق التماس مع حركة حماس، الأنظار؛ خاصة مع احتفالهم اللافت بوقف القتال مع الفصائل الفلسطينية.

وظهر عشرات الجنود في صور جديدة، بعد إعلان بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقد بدت عليهم السعادة ببدء الهدنة رافعين "علامة النصر" والابتسامة تعلو وجوههم.

وتفاعل جنود آخرون جلسوا داخل آلياتهم العسكرية أثناء قيادتها بالقرب من الحدود الإسرائيلية بعد مغادرة غزة خلال الهدنة المؤقتة.

يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه إسرائيل اتفاق الهدنة رغم عدم تحقيقها أي انتصار عسكري على أرض الواقع بحسب مراقبين، حيث لم يتم القضاء على حركة حماس أو تخليص المختطفين في غزة لدى الحركة.