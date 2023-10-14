مسيّرة تركية تقتل قياديًا بارزًا بحزب العمال الكردستاني شمال العراق

لقي قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني واثنان من مرافقيه شمال العراق، مصرعهم بعد تعرضهم لغارة من طائرة تركية مسيّرة، بحسب ما ذكر بيان رسمي، اليوم السبت.

وقال بيان لجهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، إن "طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلة لحزب العمال الكردستاني بين قريتي (ميسكا) و(درگلي) ضمن قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك"، مبينًا: "القصف التركي أسفر عن مقتل قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني واثنين من مرافقيه، دون الكشف عن هويته".