"جدول زمني لوقف الحرب".. تفاصيل رد حماس على مقترح الهدنة
نقلت وكالة "رويترز" عن "مسؤول مطلع على المحادثات" أن رد حماس على اقتراح الهدنة يتضمن جدولا زمنيا جديدا لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، بما في ذلك رفح.
وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا أن ردهما على مقترح الهدنة الإسرائيلي في القطاع يدعو لـ"وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام".
وأوضحت الحركتان، في تصريح صحفي مشترك، "يضع الرد الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام"، وأكدتا الجاهزية "للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب".
وفي وقت لاحق، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن "مصدر رفيع المستوى" أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات موقف الهدنة، في ضوء الردود التي تلقتها مصر وقطر بشأن المقترح الأخير.
وأوضح المصدر أن القاهرة تلقت ردوداً من الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح الهدنة، وأن الوفد الأمني يكثف اتصالاته مع الأطراف كافة.
وأعلنت مصر وقطر أنهما تسلمتا ردًا من حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وقال الجانبان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، إن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، إلى حين التوصل لاتفاق، إذ سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، مشروع قرار أمريكيًا بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت.