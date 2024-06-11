"جدول زمني لوقف الحرب".. تفاصيل رد حماس على مقترح الهدنة

نقلت وكالة "رويترز" عن "مسؤول مطلع على المحادثات" أن رد حماس على اقتراح الهدنة يتضمن جدولا زمنيا جديدا لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، بما في ذلك رفح.

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا أن ردهما على مقترح الهدنة الإسرائيلي في القطاع يدعو لـ"وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام".

وأوضحت الحركتان، في تصريح صحفي مشترك، "يضع الرد الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام"، وأكدتا الجاهزية "للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب".