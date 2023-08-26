عيدروس الزبيدي: المعركة ضد الإرهاب مصيرية ولا تراجع عنها

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، أن "المعركة ضد الإرهاب معركة وجودية ومصيرية، ولا تراجع عنها، حتى استئصاله عن شأفته".

وقال الزبيدي، في كلمة له ألقاها اليوم السبت في أبين، إن "استهداف المحافظة من قبل قوى الإرهاب، دون غيرها، يأتي لأن لها دورا رياديا، كمحافظة منتجة، وذات ثقل اقتصادي كبير وفعّال".