عيدروس الزبيدي: المعركة ضد الإرهاب مصيرية ولا تراجع عنها
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، أن "المعركة ضد الإرهاب معركة وجودية ومصيرية، ولا تراجع عنها، حتى استئصاله عن شأفته".
وقال الزبيدي، في كلمة له ألقاها اليوم السبت في أبين، إن "استهداف المحافظة من قبل قوى الإرهاب، دون غيرها، يأتي لأن لها دورا رياديا، كمحافظة منتجة، وذات ثقل اقتصادي كبير وفعّال".
وبحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، دعا الزبيدي أبناء أبين إلى قول كلمتهم "في هذه المرحلة الهامة والحسّاسة، حتى تستعيد مدينتهم دورها وقيمتها المعهودة، التي عُرفت بها"، مُشيداً في الوقت نفسه "بدورهم النضالي والقيادي، في مختلف المراحل والمنعطفات التي مرّت بها دولة الجنوب"، وفق قوله.
وخلص الزبيدي إلى القول إن "جميع أبناء المحافظات الجنوبية، وكافة دول الإقليم والعالم، تقف إلى جانب أبناء أبين، حتى القضاء على الإرهاب، والتخلص بشكل نهائي من هذه الآفة الدخيلة على هذه المحافظة".