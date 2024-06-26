لمواجهة النقص.. ما هي فرقة "داود" التي يتجه الجيش الإسرائيلي لتشكيلها؟
يتجه الجيش الإسرائيلي إلى إنشاء فرقة جديدة من المتقاعدين والمتطوعين، تضم المتشددين الدينيين "الحريديم"، لمواجهة النقص في أعداد الجنود، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي.
وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي بدأ الترويج لإنشاء فرقة خفيفة جديدة تسمى الفرقة 96 "فرقة داود"، على خلفية عدم وجود مقاتلين للقيام بمهام أمنية متنوعة.
وذكر أن قوام "فرقة داود" الجديدة سيكون من المقاتلين والمقاتلات الذين بلغوا سن الإعفاء، ومن المتطوعين، بما في ذلك الحريديم.
وبحسب "والا"، فإن العدد المحتمل للمقاتلين المدمجين في "فرقة داود" سيكون حوالي 40 ألف مقاتل.
وأشار إلى أنه لمهمة إنشاء الفرقة تم اختيار الرائد الاحتياطي موتي باروخ، الذي شغل في آخر منصب له في الجيش الإسرائيلي منصب قائد قيادة التدريب وقائد الأركان العامة.
الجبهة الشمالية
وفي وقت سابق، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يعمل على تأسيس فرقة جديدة من جنود الاحتياط ستضم عشرات الآلاف من المتطوعين، وذلك بسبب الحاجة لمقاتلين إضافيين بعد نحو 9 أشهر من حرب غزة ولمواجهة ميليشيا حزب الله.
وأوضحت الإذاعة أن هذه الفرقة ستتكوّن ممن أعفوا من الخدمة العسكرية أو ممن أنهوا خدمتهم القانونية في صفوف الاحتياط، وذلك في سياق الحاجة الملحة للقوى البشرية في الجيش بسبب الحرب المستمرة في غزة واحتمال اندلاع حرب واسعة على الجبهة الشمالية مع ميليشيا حزب الله.
5 ألوية
وأكدت إذاعة الجيش أن تشكيل الفرقة أصبح في مراحل متقدمة من التأسيس، وأنها ستسمى الفرقة 96 وستتشكل من 5 ألوية من صفوف الاحتياط بشكل تدريجي.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن إقامة الفرقة الجديدة جاءت بفكرة طرحها اللواء موتي باروخ الذي كان قائدا لمديرية التأهيل والتدريب في الجيش الإسرائيلي.
وذكرت أنه تم إجراء بحث عن الأشخاص الذين من المتوقع أن يخدموا كجنرالات في فرقة الاحتياط الجديدة فور تشكيلها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الحديث عن نقص حاد في أعداد الجنود الإسرائيليين الذي يترافق مع الجدل حول إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بأن وحدات احتياط في الجيش الإسرائيلي لجأت إلى بث إعلانات على تطبيق "واتساب" للبحث عن متطوعين للقتال في غزة.
وأكدت أن ذلك يأتي مع دخول الحرب شهرها التاسع ووجود نقص حاد في أعداد الجنود في وحدات الاحتياط، وتقارير تؤكد صعوبة الحفاظ على القوة اللازمة طيلة هذا الوقت مع استمرار العمليات العسكرية على الأرض.