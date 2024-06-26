لمواجهة النقص.. ما هي فرقة "داود" التي يتجه الجيش الإسرائيلي لتشكيلها؟

يتجه الجيش الإسرائيلي إلى إنشاء فرقة جديدة من المتقاعدين والمتطوعين، تضم المتشددين الدينيين "الحريديم"، لمواجهة النقص في أعداد الجنود، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي.

وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي بدأ الترويج لإنشاء فرقة خفيفة جديدة تسمى الفرقة 96 "فرقة داود"، على خلفية عدم وجود مقاتلين للقيام بمهام أمنية متنوعة.

وذكر أن قوام "فرقة داود" الجديدة سيكون من المقاتلين والمقاتلات الذين بلغوا سن الإعفاء، ومن المتطوعين، بما في ذلك الحريديم.

وبحسب "والا"، فإن العدد المحتمل للمقاتلين المدمجين في "فرقة داود" سيكون حوالي 40 ألف مقاتل.

وأشار إلى أنه لمهمة إنشاء الفرقة تم اختيار الرائد الاحتياطي موتي باروخ، الذي شغل في آخر منصب له في الجيش الإسرائيلي منصب قائد قيادة التدريب وقائد الأركان العامة.

الجبهة الشمالية

وفي وقت سابق، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يعمل على تأسيس فرقة جديدة من جنود الاحتياط ستضم عشرات الآلاف من المتطوعين، وذلك بسبب الحاجة لمقاتلين إضافيين بعد نحو 9 أشهر من حرب غزة ولمواجهة ميليشيا حزب الله.