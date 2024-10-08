مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في معارك شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين، ضباطًا وجنودًا، منذ بداية الحرب على غزة ولبنان إلى 730 قتيلًا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: إن "الرقيب من الكتيبة 17 في لواء البصالح نوعم إسرائيل عبدو، البالغ من العمر 20 عامًا، قتل في معركة بشمال غزة أمس الاثنين"، وأضاف أن جنديًا آخر أصيب بجروح خطيرة في المعارك شمال القطاع.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدونا عن اشتباكهم مع قوة صهيونية من المسافة صفر في منطقة بلوك 2 بمعسكر جباليا، تمام الساعة 11 من صباح أمس الاثنين".

وأضافت الكتائب أن مقاتليها أوقعوا أفراد القوة الإسرائيلية "بين قتيل وجريح"، بينما رصدوا "هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وأعلنت القسام، أمس، تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في جباليا ومناطق أخرى من شمالي القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بدء عملية عسكرية في بلدة ومخيم جباليا؛ بذريعة "منع حركة "حماس" من استعادة قوتها في المنطقة"، بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمال القطاع، منها "جباليا"، وهي الأعنف منذ مايو الماضي.

وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيانات على موقعه الإلكتروني، إلى أن جنديًا آخر أصيب بجروح حرجة في معركة جنوب لبنان، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الجيش أمس مقتل جنديين في معارك جنوب لبنان، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وأشار الجيش إلى أنه "بذلك يرتفع عدد القتلى العسكريين، ضباطًا وجنودًا، منذ بداية الحرب على غزة ولبنان إلى 730".