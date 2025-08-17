الجيش الإسرائيلي: هاجمنا صنعاء واستهدفنا محطة كهرباء فيها (فيديو وصور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهدافه محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء؛ ما أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هجوم سلاح البحرية على اليمن استهدف محطة الطاقة في حزيز قرب صنعاء.

وتنفذ إسرائيل منذ أشهر وبشكل متقطع عمليات قصف في اليمن قائلة إنها رد على هجمات ميليشيا الحوثيين.

في المقابل، يشن الحوثيون هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.