الجيش الروسي: مرتزقة فرنسيون بين القتلى في خيرسون

logo
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا صنعاء واستهدفنا محطة كهرباء فيها (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا صنعاء واستهدفنا محطة كهرباء فيها (فيديو وصور)
قصف سابق على صنعاءالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 6:07 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهدافه محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء؛ ما أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هجوم سلاح البحرية على اليمن استهدف محطة الطاقة في حزيز قرب صنعاء.

وتنفذ إسرائيل منذ أشهر وبشكل متقطع عمليات قصف في اليمن قائلة إنها رد على هجمات ميليشيا الحوثيين.

في المقابل، يشن الحوثيون هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

أخبار ذات علاقة

إسرائيل "تغلي".. إضراب واسع للمطالبة بالرهائن وإنهاء حرب غزة (فيديو وصور)

إسرائيل "تغلي".. إضراب واسع للمطالبة بالرهائن وإنهاء حرب غزة (فيديو وصور)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC