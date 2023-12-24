مسؤول عسكري سابق: إسرائيل تخسر "خيرة أبنائها" في حرب "دون أهداف"

شن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، اللواء المتقاعد يائير غولان، هجومًا لاذعًا ضد الحكومة، وخصّ وزير الدفاع يوآف غالانت، إذ وصفه بـ"الغبي"، داعيًا إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن، حسبما أفادت صحيفة "معاريف"، اليوم الأحد.

وجاء هجوم غولان، الذي تولى منصبه المشار إليه خلال الأعوام 2014 -2017، في حديث مع صحيفة "معاريف" عن تطورات الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية هي المستوى السياسي الذي لا يوضح ما هي أهداف الحرب.

أما هجومه على غالانت، فيتعلق برسالة الأخير التهديدية لزعيم حركة حماس يحيى السنوار، حين قال للإعلام قبل أيام: "قريبًا سيكون السنوار على موعد مع فوهات بنادقنا".