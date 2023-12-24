مسؤول عسكري سابق: إسرائيل تخسر "خيرة أبنائها" في حرب "دون أهداف"
شن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، اللواء المتقاعد يائير غولان، هجومًا لاذعًا ضد الحكومة، وخصّ وزير الدفاع يوآف غالانت، إذ وصفه بـ"الغبي"، داعيًا إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن، حسبما أفادت صحيفة "معاريف"، اليوم الأحد.
وجاء هجوم غولان، الذي تولى منصبه المشار إليه خلال الأعوام 2014 -2017، في حديث مع صحيفة "معاريف" عن تطورات الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية هي المستوى السياسي الذي لا يوضح ما هي أهداف الحرب.
أما هجومه على غالانت، فيتعلق برسالة الأخير التهديدية لزعيم حركة حماس يحيى السنوار، حين قال للإعلام قبل أيام: "قريبًا سيكون السنوار على موعد مع فوهات بنادقنا".
أمر مفزع
وذكر غولان أن ما يزعجه حاليًا ليس الحرب ذاتها من مفهوم "هل نحن سقطنا في الوحل أم لا؟ لأن الفترة الحالية تشهد مهمات ومن ثم إنجازات، وللأسف هذا أيضًا مقابل ثمن".
وتابع: "أعتقد أن المشكلة الرئيسية هي أن المستوى السياسي لم يوضح الأهداف، وفي النهاية فإن مقولة سندمر حماس غير كافية، ولكن يتعين الإجابة عن سؤال: ماذا سنفعل في غزة بعد تدمير حماس؟".
وانتقد غولان فشل المستوى السياسي في إحراز نجاح على صعيد تحرير الأسرى، كون هذا الملف هدفًا أساسيًا من وراء الحرب، وقال إنه لا يرى نجاحا، وإنه رغم العملية العسكرية التي يُستثمر فيها الكثير من الألوية والفرق، لكنه لا يعرف إلى أي شيء ستقود تلك العملية.
وقال: "حين يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن السلطة الفلسطينية لن تدخل غزة، إذًا من تبقى؟ وهل هذا يعني أن إسرائيل هي التي ستدير القطاع؟ إن إسرائيل تدير حربًا دفعت إليها خيرة أبنائها وبناتها الذين يضحون بأرواحهم دون وجود أهداف للحرب.. هذا أمر مفزع".
مشروع مستقبلي
وتطرق غولان لما يعتقد أنها إنجازات تتحقق، لكنه تساءل: "حسنًا لو قتلنا آخر فرد في حماس.. ماذا بعد؟ كيف يتسق الأمر مع قضية تحرير المخطوفين؟".
وأكد أنه "لا يمكن أن نقول إننا سندمر حماس ونحرر الأسرى معًا"، مُقدرًا أنه يتعين أن يصبح تدمير حماس مشروعا مستقبليا للأعوام المقبلة، وأنه يجب الكف عن تلك النغمة حاليًا.
وانتقد غولان محاولات الدخول في صفقة مع حماس من أجل الأسرى، والحديث بالتزامن عن تصفية الحركة، وقال: "حماس وحدها يمكنها تحرير المخطوفين".
ولفت إلى أن إسرائيل دخلت الحرب بعد فشل ذريع في عملية "طوفان الأقصى"، وبعدها ظهرت على أنها غير قادرة على الاستمرار في حرب بمفردها، وتحتاج غطاءً أمريكيًا، مضيفًا: "هذا الوضع سيستمر سنوات".
وأكد غولان أنه سيكون حاضرًا في الانتخابات المقبلة، وأنه مقتنع أنه من المبكر الحديث عنها لأن الوقت غير مناسب، وأن على إسرائيل التركيز على مواصلة الحرب من خلال أهداف واضحة ومحددة، وكذلك التركيز على إسقاط هذه الحكومة السيئة التي تضم وزراء أغلبهم غير أكفاء للمنصب.
إدارة فلسطينية
في غضون ذلك، شن مساعد رئيس الموساد الأسبق، رام بن باراك، هجومًا مماثلًا على الحكومة، وقال إن "تعاطفه مع حكومة نتنياهو يقترب من الصفر"، مضيفًا: "لم أعد أطيقها".
وباراك الذي يعتزم الترشح لرئاسة حزب "هناك مستقبل" المعارض، ذكر أن إسرائيل "ليست تنظيما إرهابيا وليست متعطشة للدماء، ومن ثم فإنها بحاجة لأصدقاء أقوياء وجيدين، مثل الولايات المتحدة، من أجل تحقيق الانتصار، لكن هناك إشكالية تتعلق بهذا الاتجاه، إذ من غير المعروف كيف سننهي هذه الحرب؟".
وقال باراك إنه "لا توجد طريقة أخرى سوى وضع برنامج لما بعد الحرب، وإنه يتعين أن تصبح غزة تحت إدارة فلسطينية، يتم تعزيزها في مستهل الأمر بقوة دولية متعددة الجنسيات".