تونس.. ارتفاع نسب الترشح في الانتخابات المحلية

أثار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن ارتفاع عدد الترشح في الانتخابات المحلية، المُقررة في الـ24 من شهر ديسمبر/كانون الأول المُقبل، تكهنات داخل الشارع السياسي بإنهاء العزوف عن المحطات الانتخابية، التي تشهدها البلاد.

وقالت الهيئة إن "عدد الترشحات بلغ 2959، منذ فترح باب الترشح في الـ23 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتتواصل عملية قبول الترشحات إلى الأول من شهر نوفمبر/تشرين الأول المُقبل".

وقال مصدر سياسي تونسي مطلع، إن "السلطات تراهن على الإقبال المكثف للترشح، وتسجيل الناخبين من أجل إقناع التونسيين بمشاركة واسعة في الانتخابات المحلية، خاصة أن الانتخابات النيابية شهدت أدنى نسبة مشاركة".

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز" أن "تسجيل مشاركة واسعة سيكون له تأثير إيجابي على المشهد العام، خاصة أن شرعية المجالس المحلية وقتها لا يمكن الطعن أو التشكيك فيها من قبل المعارضة أو غيرها".