الجيش السوداني و"الدعم السريع" يتفقان بشأن المساعدات الإنسانية

أعلن الوسطاء بين الجيش وقوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق الطرفين على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، من بينها توقيف الهاربين من السجون.

وأصدر الميسرون للمحادثات السودانية في مدينة جدة، وهم السعودية والولايات المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، بيانا أكد التزام طرفي الصراع باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وبناء الثقة.

وينص الاتفاق على "الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة الأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية، وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور العاملين في المجال الإنساني".

واتفق الطرفان أيضا على إنشاء آلية تواصل بين قادتهما، واحتجاز الهاربين من السجون، وتحسين المحتوى الإعلامي لكل طرف، واتخاذ إجراءات حيال الجهات المثيرة للتصعيد.

وبحسب البيان، "تأسف الميسرون لعدم تمكن الطرفين من التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى"، مشددين على أنه "لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع في السودان".