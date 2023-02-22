"كلب" يتسبب في نزاع عشائري يخلف ضحايا في العراق

وبينت المصادر، أن "الخلاف اندلع بسبب خلاف على بيع كلب بين شخصين، وأن النزاع العشائري مازال مستمرًا".

وتعمل قوات من الجيش العراقي على السيطرة على الموقف الأمني في ناحية الكميت من أجل إيقاف النزاع المسلح، وشن عمليات اعتقال المتسببين والمتورطين فيه.

وتسجل المحافظات العراقية، خصوصًا الجنوبية، نزاعات عشائرية ومعارك بوتيرة شبه دائمة، تستخدم فيها أحيانًا أسلحة ثقيلة، وتؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى، في حين أن القوات الأمنية تعجز عن السيطرة على تلك النزاعات.