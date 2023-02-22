"كلب" يتسبب في نزاع عشائري يخلف ضحايا في العراق
اندلع نزاع عشائري طاحن، ظهر اليوم الأربعاء، في محافظة ميسان جنوب العراق، بسبب الخلاف على بيع كلب.
وقالت مصادر أمنية عراقية لـ "إرم نيوز"، إن "نزاعًا عشائريًا طاحنًا اندلع في ناحية الكميت بمحافظة ميسان استخدم فيه السلاح المتوسط والثقيل، ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين كحصيلة أولية".
وبينت المصادر، أن "الخلاف اندلع بسبب خلاف على بيع كلب بين شخصين، وأن النزاع العشائري مازال مستمرًا".
وتعمل قوات من الجيش العراقي على السيطرة على الموقف الأمني في ناحية الكميت من أجل إيقاف النزاع المسلح، وشن عمليات اعتقال المتسببين والمتورطين فيه.
وتسجل المحافظات العراقية، خصوصًا الجنوبية، نزاعات عشائرية ومعارك بوتيرة شبه دائمة، تستخدم فيها أحيانًا أسلحة ثقيلة، وتؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى، في حين أن القوات الأمنية تعجز عن السيطرة على تلك النزاعات.