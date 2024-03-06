اشتية يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في حكومة تصريف الأعمال، محمد اشتية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحثّ اشتية المجتمع الدولي على التعامل مع القضية الفلسطينية برمتها، من حيث تطبيق حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس.

وقال اشتية في تصريح لشبكة "CNN": "نحن بحاجة إلى الوصول إلى وضع يعترف فيه المجتمع الدولي بدولة فلسطين".

وأضاف: "هذا باب مفتوح للفلسطينيين ليجتمعوا مرة أخرى، بحيث يكون أي شخص أو أي سلطة مسؤولة عن جميع الأراضي الفلسطينية: القدس وغزة والضفة الغربية".