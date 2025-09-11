قبل الاجتياح الإسرائيلي المرتقب.. حماس تعين قائدًا جديدًا للواء مدينة غزة

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عينت قائدًا جديدًا من "شخصيات الظل" لقيادة لواء مدينة غزة، التي يستعد الجيش الإسرائيلي لاجتياحها بالكامل.

أخبار ذات علاقة بعد "هجوم الدوحة".. مخاوف في تركيا من استهداف قادة حماس على أراضيها

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن عز الدين الحداد الذي انتقلت إليه مسؤولية قيادة الجناح العسكري لحماس عقب اغتيال معظم قادة الحركة العسكريين، قرر تعيين مهند رجب قائدًا للواء مدينة غزة.

وأشارت إلى أن القرار جاء استعدادًا لتوسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة، للسيطرة على المدينة واحتلالها بالكامل.

وكان عز الدين الحداد يرأس لواء مدينة غزة، وهو القائد الوحيد من بين خمسة قادة ألوية الجناح العسكري لحماس لم تنجح إسرائيل في اغتيالهم.

ونجحت إسرائيل خلال الحرب على غزة في اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة أحمد الغندور، وقائد لواء المحافظة الوسطى أيمن نوفل، وقائد لواء مدينة خان يونس رافع سلامة، وقائد لواء مدينة رفح محمد شبانة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عز الدين الحداد أصبح قائدًا للجناح العسكري لحماس، عقب اغتيال محمد الضيف الذي كان يقود هيئة الأركان في حماس، ونائبه مروان عيسى، وكذلك اغتيال محمد السنوار الذي أسندت له المهمة لاحقًا.

وقالت نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، إن "اسم قائد اللواء الجديد هو مهند رجب، وهو شخصية ظلت في الظل حتى الآن".

وأضافت: "خطوة حماس تشير إلى محاولة إنشاء قيادة وسيطرة منظمة من قائد اللواء إلى الفرق في الميدان لقيادة العمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي التي ستعمل في مدينة غزة".

أخبار ذات علاقة زامير: سنواصل استهدافنا لقادة حماس في كل مكان (فيديو)

وأشارت إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي أن لدى الجناح العسكري لحركة حماس لواءين عاملين، أحدهما لواء مدينة غزة، والآخر هو لواء المنطقة الوسطى التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي.

ويعمل الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مدينة غزة، إذ يسيطر على الأجزاء الشرقية والشمالية والجنوبية من المدينة، وأصدر أوامر إخلاء لسكان من تبقى في مناطق غرب المدينة، للتوجه لمناطق وسط وجنوب القطاع.