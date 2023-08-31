أمين عام مجلس التعاون الخليجي يبحث في عدن مستجدات الملف اليمني

أجرى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مباحثات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد وصوله إليها اليوم الخميس، في زيارة تأتي بدعوة من الحكومة اليمنية، وبتكليف من وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وعقد البديوي، والوفد المرافق له، عدة لقاءات منفصلة، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وعضوي المجلس عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي، ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك.

وأكد البديوي، على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي، المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".