السيسي وبايدن يحذران من اتساع دائرة الصراع في غزة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن على ضرورة احتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى لا يهدد الأمن في المنطقة، وفقا للرئاسة المصرية.

وقال متحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيسين اتفقا في اتصال هاتفي "على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضاف: "كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".