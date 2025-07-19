"الرئاسة الروحية للدروز" تدعو لفرض حماية دولية في السويداء

أكدت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز أن خروجها خلال الأيام السابقة التي شهدت فيها السويداء اشتباكات عنيفة، "كان بهدف الدفاع عن النفس"، مطالبة بحماية دولية لأبناء الطائفة في سوريا.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة السورية عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، هو الثاني خلال أيام بعد فشل الاتفاق الأول.

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وجاء في بيان للرئاسة الروحية، أن الطائفة الدرزية بادرت إلى الصلح في مدينة السويداء، معقل الدروز، لكن "الطرف الآخر لم يلتزم بوقف إطلاق النار، ولا يزال مستمرا في هجماته، وارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية.

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وناشدت "الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار القيام بمسؤولياتها، والوقوف عند واجباتها، والإيفاء بتعهداتها، لوقف الهجمات الإرهابية، والإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أبناء الطائفة الدرزية".

وطالبت الرئاسة الروسية بفرض حماية دولية مباشرة للدروز في سوريا.