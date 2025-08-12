زيلينسكي: السلام غير العادل في أوكرانيا لن يدوم طويلا

العالم العربي

"الخارجية السورية" تكشف عن مخرجات اجتماع عمّان الثلاثي

من اليمين باراك الصفدي والشيبانيالمصدر: الخارجية السورية
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 1:54 م

قالت وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق في اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، على تشكيل مجموعة عمل تضم الأردن وأمريكا وسوريا لدعم جهود دمشق في مكافحة الإرهاب في الأراضي الخارجة عن سيطرتها.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم الاتفاق على إيجاد حل شامل للأزمة السورية.

 كما تم الاتفاق على "تقديم المساعدات الإغاثية في المجال الإنساني بما فيها تأمين عودة النازحين إلى منازلهم، وضمان وصول المساعدات الغذائية والدوائية، وفتح الطرق الدولية".

 وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة بما يخدم استقرار الجمهورية العربية السورية وجيرانها ومنها الإقليمي"، وفق البيان.

وحضر اللقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس باراك.

وجاء الاجتماع، استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأردنية في وقت سابق.

