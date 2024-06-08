"ذعر ودمار".. شهادات "صادمة" عن هجوم النصيرات وتحرير الرهائن الإسرائيليين

كشف شهود عيان، ووسائل إعلام عبرية، تفاصيل تحرير الجيش الإسرائيلي لأربعة محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في عملية مزدوجة نفذها الجيش، ظهر اليوم السبت، وأدت لمقتل وجرح المئات من الفلسطينيين، مقابل جندي إسرائيلي شارك في العملية.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في غزة، أن الهجمات الإسرائيلية المكثفة على المنطقة الوسطى تسببت بمقتل 210 فلسطينيين، وإصابة نحو 400 آخرين، مبينًا أن الضحايا وصلوا إلى مستشفى العودة في النصيرات، ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

قصف مكثف

وقال شاهد العيان، أحمد ناصر، إن "العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات بدأت بقصف إسرائيلي مكثف لعدد من المناطق"، مبينًا أنها تركزت، في وقت لاحق، في موقعين مختلفين، الأول في أرض المفتي قرب الشارع الذي يفصل شمال غزة عن وسطها وجنوبها.

وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الموقع الثاني للعملية العسكرية كان في منطقة مخيم 2 في النصيرات"، لافتًا إلى أن العمليتين العسكريتين كانتا بالتزامن مع كثافة نيرانية إسرائيلية من البر والبحر والجو.