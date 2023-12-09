هل تؤثر خدمة أبناء المسؤولين الإسرائيليين بالجيش على قرارات حرب غزة؟

وتابعت أن اثنين من أبناء وزير الدفاع يوآف غالانت يشاركان في الحرب، وأن ثلاثة من أبناء وزير الدفاع السابق بيني غانتس فضلًا عن صهره، يشاركون في الحرب أيضًا، كما أن لدى وزير الزراعة آفي دِيخْتِرالذي كان مديرًا لجهاز الأمن العام "الشاباك" بين عام 2000 إلى 2005، ثلاثة أبناء ذكورا جميعهم يخدمون بالجيش حاليًا، ويشاركون في المعارك في غزة.

وأوضحت أن وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق ميري ريغِيف، الناطقة العسكرية السابقة، لديها ابنة تخدم كضابطة، بينما زوج ابنتها يخدم في الذراع القتالية لسلاح المهندسين، وأن أحد أبناء وزير الشؤون الإستراتيجية رون دِيرمَر يخدم بالجيش، وأن أحد أبنائه بدأ مراحل الالتحاق بالخدمة العسكرية في الوقت الراهن، أما الوزير بلا حقيبة حيلي تروبر فلديه 21 من أقاربه يخدمون بالجيش ضمن قوات الاحتياط، من بينهم أشقاء وأبناء أشقاء.

ورصدت الصحيفة عددًا من النواب والوزراء لديهم أقارب يقاتلون في غزة أو غيرها، ومن ذلك النائبة والوزيرة بلا حقيبة يِفْعَات شاشا بِيتون، حيث لديها ابن يخدم في سلاح حرس الحدود، لكن شقيقها يخدم على ذمة الاحتياط في غزة، كما لديها مجندتان، هما ابنتا شقيقتها اللتان تؤديان الخدمة، كما تضمنت القائمة التي نشرتها الصحيفة وزراء لديهم أبناء في الحرب تضم ياريف لِيفِين وزير القضاء، وبِتْسِلئِيل سِموتْرِيتش وزير المالية، وإيتامار بن غِفير وزير الأمن القومي، وإيلي كوهين وزير الخارجية، ويِسرائيل كاتس وزير الطاقة والبنى التحتية، والوزير بلا حقيبة جِدعون ساعَر، وغيرهم.