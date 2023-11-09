مديرا مخابرات أمريكا وإسرائيل يبحثان في قطر تحرير الرهائن بغزة

قال مصدر مطلع لرويترز، إن اجتماعا ثلاثيا عقد في الدوحة اليوم الخميس بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء القطري.

جاء الاجتماع بحسب المصدر بهدف بحث معالم اتفاق على إطلاق سراح الرهائن والوصول لهدنة من الهجوم على غزة.

وأضاف المصدر، أن ميزة الاجتماع الثلاثي هي جمع الأطراف الثلاثة معا على طاولة واحدة في وقت واحد لتسريع العملية.

وناقشت المحادثات أيضا السماح باستيراد الوقود لغزة لأغراض إنسانية.