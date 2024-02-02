بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف مبنى لها في غزة

ذكرت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، أن بلادها استدعت اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي بعد قصف مبنى لوكالة تنمية بلجيكية في مدينة غزة، مضيفة أنها تعتزم إثارة مسألة التعويضات.

وكتبت الوزيرة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، "الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني. يجب على جميع الأطراف الالتزام بها".

وقالت وزارة التعاون التنموي البلجيكية، إنها ليس لديها علم بسقوط أي قتلى مدنيين وإن المبنى، الذي كانت وكالة التنمية تستخدمه بالمشاركة مع منظمة هانديكاب إنترناشونال، من المفترض أنه كان خاليا وقت القصف.

وذكر متحدث باسم الوزارة، أن السفير الإسرائيلي وعد بإجراء تحقيق.