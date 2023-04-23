مقتل عراقي جراء الاشتباكات في السودان
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف تأكيده مقتل مواطن عراقي جراء الأحداث في السودان.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان، فيما أشار إلى تواصل الجهود لإجلاء الأعداد المتبقية.
وقال الصحاف إنه "تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناءً على طلبهم"، مبيناً أن "ذلك تم بمتابعة وزير الخارجيّة فؤاد حسين".
وأضاف: "نواصل جهودنا المتعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية"، لافتاً: "إننا نعمل باستجابة وطنيّة وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم".
وذكر أنه "تم تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية رغم صعوبة الوضع هناك"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.