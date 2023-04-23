مقتل عراقي جراء الاشتباكات في السودان

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان، فيما أشار إلى تواصل الجهود لإجلاء الأعداد المتبقية.

وقال الصحاف إنه "تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناءً على طلبهم"، مبيناً أن "ذلك تم بمتابعة وزير الخارجيّة فؤاد حسين".