جنرال إسرائيلي سابق: قادة الجيش والحكومة جلبوا لنا العار والكارثة

شنَّ قائد سابق في الجيش الإسرائيلي هجومًا حادًّا على قادة الحكومة والجيش في إسرائيل، متهمًا إياهم بجلب "العار والكارثة" لإسرائيل.

جاء ذلك في مقال للجنرال يتسحاق بريك، المفوض الأسبق لشكاوى الجنود وقائد سلاح المدرعات بين عامي 2009 و2018، نشرته صحيفة "معاريف" العبرية. الثلاثاء، بحسب "الأناضول".

وركز بريك هجومه على رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، واصفًا إياه بأنه "الأكثر فشلًا وإحباطًا في تاريخ إسرائيل".

وقال بريك: "سيدخل هاليفي التاريخ وسيذكره إلى الأبد، لفشله في إعداد الجيش للحرب والفشل الذريع في الـ7 من أكتوبر، بالإضافة إلى فشله في إدارة الحرب دون تحقيق أهدافها".

وأضاف بالقول، أن هاليفي هو "أحد رؤساء الأركان الأكثر إحباطًا منذ قيام الدولة (عام 1948)".