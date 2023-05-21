ترحيب سوداني واسع بالهدنة

لقي اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أبرم في مدينة جدة السعودية، بوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، ترحيبا واسعا من القوى المدنية بالسودان، وسط دعوات لطرفي الصراع بضرورة الالتزام بما تم توقيعه، وتطويره إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويعالج الأزمة السياسية.

وكان وفدا الجيش وقوات الدعم السريع، وقعا السبت، على اتفاق ينص على وقف القتال والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية لسكان البلاد، على أن يبدأ سريان الاتفاق عقب ٤٨ ساعة، لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.

وقالت حركة العدل والمساواة السودانية، في بيان تلقاه "إرم نيوز" الأحد، إن "الاتفاق الذي مهره الجيش والدعم السريع، يأتي تأكيدًا وتنفيذًا لرغبة الشعب السوداني قاطبة الذي نادى منذ اندلاع الحرب بضرورة وقفها؛ لأن الخاسر فيها الشعب والوطن".

وأعربت الحركة عن تطلعها إلى "التزام الأطراف بالاتفاق، على أن يكون بداية وطنية صادقة لوقف إطلاق النار، بشكل دائم، وتعود كل الأطراف المعنية لطاولة الحوار السياسي لحسم القضايا التي أدت إلى اندلاع الحرب"، داعية إلى "ضرورة تيسير كل السبل الضرورية لتمكين المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والوطنية، من تقديم العون اللازم لكل الفئات التي تضررت من الحرب".