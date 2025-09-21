الدفاع السورية تعلق على اتهامات بارتكاب "مجزرة" في ريف حلب

نفت وزارة الدفاع السورية أن تكون فصائل تابعة لها، استهدفت قرية أم تينة في ريف حلب، وهو استهداف أدى إلى مقتل 7 أشخاص، كما ذكرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أمس، وقالت إن قوات تابعة للحكومة السورية "ارتكبت مجزرة" في القرية عبر استهدافها بالطيران المسير.

وزارة الدفاع السورية علّقت على ماذكرته "قسد" بالقول إن "الجهة التي قصفت القرية هي قوات قسد نفسها، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زورًا إلى الجيش العربي السوري".

وقالت الوزارة في بيان صدر عن إدارة الإعلام والاتصال فيها، إن "قسد استهدفت قرى تل ماعز، علصة، الكيارية، في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون".

وأضافت أنه "أثناء قصفها القرى الخارجة عن سيطرتها، رصدت قواتنا إطلاق صواريخ من إحدى راجمات قسد باتجاه قرية أم تينة الواقعة تحت سيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك".

وقال البيان إن الوزارة تنفي بشكل قاطع "ما تروّجه وسائل الإعلام التابعة لها بشأن قيام الجيش العربي السوري باستهداف قرية أم تينة، ونشدد على أن الجهة التي قصفت القرية هي قوات قسد نفسها".

وكانت "قسد" قالت يوم أمس إن "فصائل تابعة لحكومة دمشق، مؤيدة لتركيا، ارتكبت مساء السبت مجزرة بحق المدنيين في قرية أم تينا بريف دير حافر شرقي حلب، حيث بدأت الهجمات بالطائرات المسيّرة أعقبها قصف مدفعي مكثف الساعة السابعة مساءً، مستهدفًا منازل الأهالي بشكل مباشر".

وأضافت في بيان أن "تلك الهجمات البربرية" أدت إلى مقتل 7 مدنيين إضافة إلى جرح 4 آخرين.

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ذكر يوم أمس أن "قصفًا حكوميًّا" على بلدة دير حافر في ريف حلب أدى إلى مقتل وإصابة 11 شخصًا أغلبهم نساء وأطفال.