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العالم العربي

عبدالله بن زايد: الأوضاع الإنسانية في غزة بلغت مرحلة حرجة

عبدالله بن زايد: الأوضاع الإنسانية في غزة بلغت مرحلة حرجة
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيانالمصدر: وام
إرم نيوز
إرم نيوز
26 يوليو 2025، 6:39 م

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن الأوضاع الإنسانية في غزة بلغت مرحلة حرجة وغير مسبوقة، مؤكدا مواصلة الإمارات تصدر الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعلن وزير الخارجية الإماراتي، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن "استئناف الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية في غزة بشكل فوري، بعد بلوغ الأوضاع الإنسانية في القطاع مرحلة حرجة".

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واستطرد الشيخ عبدالله بن زايد: "سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، برًّا وجوًّا وبحرًا".

وأعلن أن الإمارات ستستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة على الفور، التزاما بالتخفيف من المعاناة وتقديم الدعم الراسخ.

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