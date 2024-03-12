جمعهما الحب والعمل.. ثائر وأسماء يشهران زواجهما من داخل "الشفاء الطبي"
أشهر الممرض ثائر سلامة وزميلته أسماء جبر، اللذان يعملان في مجمع الشفاء الطبي بغزة، زواجهما، رغم الظروف "الصعبة" التي أوجدتها الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذُ 6 أشهر.
وقال ثائر سلامة: "كنّا وما زلنا نعمل ممرضين في مجمع الشفاء الطبي كزميلين واجهنا كما كبيرا من ضغط العمل لإسعاف آلاف الجرحى على مدار عشرات الأسابيع، إلى جانب الضغط النفسي جراء مئات ساعات العمل المتواصلة، رغم كل ذلك استطعنا أن نأخذ عدة دقائق نعلن فيها مع زملائنا الآخرين زواجنا أنا وأسماء من داخل مجمع الشفاء الطبي".
وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز"، "بدأت قصتي أنا وأسماء خلال فترة عملنا داخل مجمع الشفاء الطبي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومع تواجدنا في القسم ذاته لاستقبال الجرحى والمرضى جرّاء عمليات القصف الإسرائيلي، استطعنا أن نجد في بعضنا البعض مساحة أكبر لتحويل شراكة العمل إلى شراكة في الحياة وقد كان ذلك".
وأشار سلامة إلى أنه تحدث "مع أسماء في إمكانية التقدم لها وطلب يدها من والدها، وفرحت جدًا بهذا الخبر، وبالفعل تقدمت لخطبتها بشكل رسمي من والدها رفقة والدي، وقد كانت الموافقة من دون أي مراسم احتفال، واقتصر الأمر على عائلتينا فقط".
وبيّن: "اخترنا عائلتنا الثانية وهو الطاقم الطبي في مجمع الشفاء لمشاركته فرحتنا وزواجنا أنا وأسماء، وأعلنّا زواجنا أمامهم وكان الجميع مسرورا بهذا الخبر؛ كونه حادثة فريدة لزميلين في ظل هذه الظروف العصيبة، ورغمًا عن الجراح والآلام نصنع الأمل من أجل المستقبل".
من جهتها، عبّرت الممرضة العروس أسماء عن سعادتها بزواجها من ثائر، قائلة: "لقد كان تقدم ثائر للزواج مني صادمًا في البداية، ولكنني كنت مسرورة جدًا، لا سيما وأن زوجي يتمتع بالإصرار والعزيمة والمسؤولية لإنشاء أسرة في هذه الظروف القاسية".
وأوضحت، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه رغم الآلام التي تحيط بغزة من كل الجوانب، إلا أننا قررنا الزواج داخل مجمع الشفاء الطبي، الذي هو مكان عملنا، والاحتفال بهذه المناسبة مع زملائنا وزميلاتنا من الأطباء والممرضين".
وأشارت إلى أن "شراكتنا في العمل أنا وثائر في قسم الاستقبال والطوارئ على مدار عدة أشهر، وتقديمنا الخدمات العلاجية معًا لآلاف المرضى والجرحى، شكلت حافزًا لكلينا لأن تتحول هذه الشراكة العملية إلى شراكة زوجية تستمر إلى نهاية العمر".
وختمت حديثها: "كنًا نتمنى أن نتزوج في ظروف أفضل من هذه الظروف كأي عروسين، والاحتفال بهذا الزواج مع الأصدقاء والأقارب في ظروفٍ طبيعية، ولكن كان للاحتلال والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة رأيٌ آخر".