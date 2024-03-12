جمعهما الحب والعمل.. ثائر وأسماء يشهران زواجهما من داخل "الشفاء الطبي"

أشهر الممرض ثائر سلامة وزميلته أسماء جبر، اللذان يعملان في مجمع الشفاء الطبي بغزة، زواجهما، رغم الظروف "الصعبة" التي أوجدتها الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذُ 6 أشهر.

وقال ثائر سلامة: "كنّا وما زلنا نعمل ممرضين في مجمع الشفاء الطبي كزميلين واجهنا كما كبيرا من ضغط العمل لإسعاف آلاف الجرحى على مدار عشرات الأسابيع، إلى جانب الضغط النفسي جراء مئات ساعات العمل المتواصلة، رغم كل ذلك استطعنا أن نأخذ عدة دقائق نعلن فيها مع زملائنا الآخرين زواجنا أنا وأسماء من داخل مجمع الشفاء الطبي".