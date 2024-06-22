تسجيل "مسرب" يفضح خطة سموتريتش لـ"ابتلاع" الضفة الغربية

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن خطاب الوزير الإسرائيلي قد يصعب الحفاظ على موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه ضم الضفة الغربية؛ إذ إنه تحدث عن "موجز لبرنامج منسق بعناية لإخراج السلطة من أيدي جنرالات الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى المدنيين تحت يد سموتريش في وزارة الدفاع".

وقال سموتريتش في التسجيل: "لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً"، وتقول الصحيفة "لصرف النظر عن التدقيق الدولي، سمحت الحكومة لوزارة الدفاع بالبقاء منخرطة في العملية، في الوقت الذي يكون فيه الجيش يبدو وكأنه يمسك بزمام الأمور في الضفة الغربية".

ووصف الوزير هذه الخطوة بأنها مهمة؛ إذ "سيكون من السهل قبوله في السياق الدولي والقانوني، وحتى لا تتهم إسرائيل بضم الضفة الغربية".

وبحسب سموتريتش فإن نتنياهو كان على علم بتفاصيل الخطة، التي تم التنبؤ بمعظمها في اتفاق الائتلاف بين حزبيهما الذي يسمح لرئيس الوزراء بالبقاء في السلطة، وقال إن "رئيس الوزراء مطلع تماما على الخطة".

ويضيف إن "أحد التغييرات في إدارة الضفة الغربية، هو إشراف ضباط الجيش على معظم عمليات توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي، ولكن الآن يشرف عليها موظف مدني يعمل في وزارة الدفاع، ولا يعمل مع القادة العسكريين".

وتشير الصحيفة إلى أنه رغم الضغوط الدولية المتزايدة لإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن تحركات سموتريتش تؤكد أن إسرائيل تعمل "بهدوء" على إحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وتجعل من الصعب عليها الانفصال عن السيطرة الإسرائيلية.