محمود عباس يبدأ حملة دولية لوقف جريمة التجويع في غزة

بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس حملة اتصالات دولية واسعة مع قادة العالم والمنظمات الدولية، لوقف جريمة التجويع التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

وحذَّر عباس، اليوم الأحد، من استمرار سياسية التجويع الإسرائيلية في قطاع غزة، باعتبارها "جريمة من جرائم الحرب تتحمل مسؤوليتها إسرائيل"، وفق البيان.

وفي رسائل وجهها للقادة والمنظمات الدولية، أكد الرئيس عباس أن الشعب الفلسطيني يمر بلحظة مصيرية، "نتيجة الممارسات الممنهجة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب جرائم الإبادة، والقتل، والتدمير، والتجويع، بحق شعبنا، دون ردع أو محاسبة، في قطاع غزة".

ودعا الرئيس الفلسطيني، للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، خاصة الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها، مع السعي نحو هدنة شاملة، ووقف الاعتداءات على المقدسات، والانخراط في عملية سياسية شاملة على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وطالب الرئيس عباس، القادة والمنظمات الدولية في رسالته، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياسة التجويع، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، إضافة إلى الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، بما يمكّن السلطة الوطنية من القيام بواجباتها الحيوية تجاه الشعب الفلسطيني، والتمكن من مساعدة النازحين من العودة لمناطق سكناهم، وتقديم المساعدات الأساس من: إيواء، ومياه، وكهرباء، وتعليم، وصحة، وغيرها.

كما دعا إلى إلزام إسرائيل بإنهاء إرهاب المستوطنين، وحملات تدمير المخيمات وتهجير أهلها، ووقف الاعتداءات بجميع أنواعها في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان، ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والخليل، والطيبة، وغزة.