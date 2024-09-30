فايننشال تايمز: ردّ حزب الله على مقتل نصر الله سيكون "أكثر شراسة"

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن "حزب الله بحاجة إلى البدء في صياغة ردّه على مقتل نصر الله"، ونقلت عن مصدر مطلع أن "ردّ حزب الله سيكون أكثر شراسة من أي أمر فعله حتى الآن".

ومن جانبها نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول أمريكي قوله، إنّه "يتم إعداد دفاعات مشتركة لصدّ أي هجوم مع تغييرات في الموقف العسكري الأمريكي".

وقال المسؤول الأمريكي إنّ "إدارة بايدن تخشى هجومًا إيرانيًّا على إسرائيل ردًّا على اغتيال نصرالله".

وجاءت التصريحات في وقت تترقب فيه المنطقة رد ميليشيا حزب الله على اغتيال حسن نصرالله مع قادة آخرين، وسط تصعيد إسرائيلي متواصل في لبنان.

وكان كشف عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، تفاصيل ما قال إنها قنبلة قتلت أمين عام ميليشيا حسن نصر الله، وهو أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم.

وبيَّن مارك كيلي، رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن القنبلة كانت "موجهة" أمريكية الصنع.

وأضاف كيلي خلال مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي)، أن إسرائيل استخدمت القنبلة (مارك 84) زنة ألفي رطل (900 كيلو غرام).