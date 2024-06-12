أزمة داخل الجيش الإسرائيلي بسبب قانون إعفاء "الحريديم"
صعّد جنود الاحتياط داخل الجيش الإسرائيلي من موقفهم الرافض لقانون إعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وذكرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي بعد أن روج الكنيست الإسرائيلي لإعفاء "الحريديم" من التجنيد في الجيش.
وقالت إن هناك جنود احتياط خدموا لأكثر من 100 يوم في الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت أن تطبيق قانون الإعفاء من التجنيد "للحريديم"، الذي تم تمريره في الجلسة العامة للكنيست بأغلبية 63 مؤيدًا مقابل 57 معارضًا، بمن فيهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، سيسبب حالة من الإحباط لجنود الاحتياط.
وأفادت "يديعوت" بأن هناك أصواتًا داخل حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" تشير إلى أن القانون الذي روج له رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن تتم الموافقة عليه بشكل نهائي في صيغته الحالية.
وقد ألمح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، إلى أن من المرجح أن تكون هناك تغييرات في النص النهائي الذي سيتم طرحه للتصويت أمام الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة.
لكن جنود الاحتياط يشككون بشكل رئيس في تغيير قانون الإعفاء من التجنيد، وعدم المساواة في العبء.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" أنه قبل ساعات قليلة من التصويت لصالح الترويج لمشروع قانون الإعفاء، وضعت وزارة الدفاع أمام الكنيست مذكرات تشريعية تهدف إلى تنظيم تمديد سن الإعفاء من الخدمة في صفوف الاحتياط.
ويعد هذا توقيتًا متناقضًا بشكل خاص؛ لأن تجنيد أعضاء المدارس الدينية المتطرفة في الجيش النظامي من الممكن أن يقلل بشكل كبير من العبء الواقع على ضباط الاحتياط، والعبء الاقتصادي أيضًا.
وجاءت هذه الخطوة في ظل تحذير رئيس هيئة الأركان، هرتسي هاليفي، للمستوى السياسي من أن الجيش الإسرائيلي ليست لديه كتائب كافية للقيام بمهامه، وأنه يفتقر إلى نحو 4500 جندي (فرقة).
وفي ضوء ذلك، تم نشر ثلاث مذكرات تشريعية للتعليقات العامة داخل الكنيست، تتناول جميعها جيش الاحتياط، ومن المتوقع أن تؤثر على الآلاف من جنود الاحتياط الأكبر سنًا.
وعلى خلفية الترويج لتشريع الإعفاء من التجنيد، من المتوقع أن تبت المحكمة العليا الإسرائيلية في العديد من الالتماسات التي تطالب بتطبيق التجنيد الإجباري لطلاب المدارس الدينية، واستبعاد ميزانيات المؤسسات التي لا يقوم طلابها بالتجنيد.
كما يتوقع ألا يتأخر البت في الالتماسات؛ بسبب الإجراءات التشريعية التي يتم الترويج لها حاليًا في الكنيست.